Генштаб Украины: ВСУ освободили более 20 населённых пунктов Харьковщины

Общая площадь территории, возвращённой под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины в YouTube.

Он отметил, что на харьковском направлении ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами с начала недели ведут активные действия.

«На данное время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населённых пунктов. В ходе ведения активных действий на харьковском направлении освобождено более 20 населённых пунктов», – подчеркнул Громов.

По его словам, на краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили своё тактическое положение, продвинулись в глубину до двух километров.

В ходе ведения наступательных действий на славянском направлении украинские военные продвинулись в глубину до трёх километров и освободили населённый пункт Озёрное.

Группировка сил обороны продолжает ведение активных действий и на херсонском направлении, идут бои. По словам Громова, противник «частично деморализован», но продолжает сопротивление.

«В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от двух до нескольких десятков километров. Освобождён ряд населённых пунктов. Общая площадь территории, возвращённой под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км²», – подытожил Громов.

Кстати. 6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, говорится, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности, в Харьковской области. «Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми», – сказано в сообщении Генштаба.

Как сообщала Одесса News, по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаила Забродского, российско-украинская война продолжится и в 2023 году.

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