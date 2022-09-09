Умерла королева Великобритании Елизавета II: что будет после её смерти

На 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II.

«Сегодня (8 сентября) днём королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — говорится в заявлении дворца.

Старший сын Елизаветы II — принц Чарльз вступает на престол сразу после смерти своей матери.

Принц Чарльз выпустил официальное заявление:

«Смерть моей дорогой Матери, Её Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине заветного Властелина и очень любимой Матери. Я знаю, что её утрата будет глубоко ощущаться по всей стране, в мире и в Содружестве, а также бесчисленным количеством людей во всём мире. В этот период траура и перемен, моя семья и я будем утешены и поддержаны нашими знаниями об уважении и глубокой привязанности к королеве».

Для справки. Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После её смерти трон наследует старший сын королевы – 73-летний принц Чарльз. Его жена Камилла станет королевой-консортом.

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября её госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приёма в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.

В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер принц Филипп, супруг Елизаветы II.

Ещё 6 сентября монарх приветствовала своего 15-го премьер-министра Лиз Трасс в Балморале и впервые за 70 лет правления не поехала на эту важную аудиенцию в Букингемский дворец.

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся на 10-12-й день после её смерти. Подданные будут иметь возможность попрощаться с монархом, гроб с её телом всё это время будет находиться в Вестминстерском аббатстве. Затем гроб с телом монарха будет доставлен в Виндзорский замок, где Елизавета II будет погребена в часовне Святого Георгия рядом со своим отцом, матерью Елизаветой и сестрой принцессой Маргарет. После в эту же часовню будет перезахоронено тело её супруга принца Филиппа.

На 12 траурных дней с момента смерти королевы и до её погребения деловая и светская жизнь в стране остановится. Будут закрыты фондовые биржи, банки, а телеканалы, в частности BBC, сменит свой брендинг с красного на чёрный, с эфиров будут сняты все развлекательные программы. День похорон монарха будет объявлен официальным выходным.

На следующий день после кончины королевы её преемник примет присягу, и обе палаты парламента также присягнут на верность королю.

Пока не известно, какое имя выберет Чарльз для своей коронации – это могут быть имена Карл III, Филипп II, Георг VII или Артур I. Имя нового короля озвучат вместе с официальным сообщением о кончине его матери Елизаветы II. Коронация нового короля состоится согласно традиции не ранее чем через 5-6 месяцев после погребения королевы.

Смерть королевы Елизаветы II принесёт стране большие финансовые потери и обойдётся примерно в 6 миллионов фунтов стерлингов. За смертью монарха следует коронация следующего монарха, на которую потратят значительную сумму денег. Также будет перепечатана вся национальная валюта с изображением нового короля, перепечатаны будут марки, паспорта, перешита и переделана форма полиции, военная форма и даже слова гимна «Боже, храни королеву!» будут снова заменены на «Боже, храни короля!» и многое-многое другое.

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