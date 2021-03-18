На пепелище дома в Одессе нашли труп 50-летнего мужчины

Вечером 17 марта 2 спецмашины пожарников и 8 спасателей выехали на улицу Петра Калнышевского, к дому №3, после поступления в Службу спасения «101» сообщения о пожаре.

О случившемся информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание в одноэтажном частном доме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован через 19 минут с момента вызова.

На площади 5 кв. метров огнём повреждено домашнее имущество.

На месте пожара обнаружено тело хозяина — 1971 г.р., причина смерти которого пока устанавливается.

Предполагаемая причина пожара и ущерб также неизвестны.

Как сообщала Одесса News, 4 марта во время пожара в квартире дома по ул. Давида Ойстраха в Одессе погиб хозяин 1952 г.р.

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