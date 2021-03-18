Школьники 4-х и 9-х классов освобождены от итоговой аттестации

Учащихся четвёртых и девятых классов освободят от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщает Министерство образования.

«Учащиеся, которые завершают начальное (4-е классы) и базовое общее среднее (9-е классы) образование, будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году. Соответствующий приказ МОН от 03.03.2021 №273 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16.03.2021 за №338/35960», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 1 распоряжения Кабинета Министров от 25 марта 2020 года №338-р «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации».

В соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 17 Закона Украины «О среднем образовании», каждый учащийся должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определённым центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определённых законодательством.

Пунктом 6 раздела IV Порядка проведения ГИА установлено, что соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием. В соответствии с пунктом 9 раздела IV указанного Порядка, соискателям образования, освобождённым от аттестации, в соответствующем документе об образовании делается запись «освобождён (а)».

«Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают начальное и базовое общее среднее образование, в условиях распространения на территории Украины COVID-19», — отмечают в Минобразования.

Решение вступит в силу в день его опубликования в «»Официальном вестнике Украины».

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