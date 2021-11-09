В первую ноябрьскую неделю в Одессе родились 172 ребёнка

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 172 новорожденных, что на 18 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, в числе новоиспеченных одесситов – три пары близнецов.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 97. Также за неделю увидели свет 75 маленьких одесситок.

Отмечается, что первенство по числу родившихся детей на минувшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых на свет появились по 42 малыша.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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