Хотите узнать, как Остап Бендер владеет украинским, приходите в Театр им.Василько

Спектакль «Золотой телёнок» предлагает посмотреть Украинский театр им. В. Василько в Одессе.

Штиблеты на Бендере, белые костюмчики на массовке и умопомрачительные костюмы героев, полосатые купальники, сандалии, косынки, лодка, транспаранты, фикусы, маски и прочие театральные «штучки» позволят зрителю попасть в атмосферу одесской действительности времён Ильфа и Петрова.

Каждый зритель найдёт в словах и действиях героев что-то своё, от чего скорее застучит сердце, появится комок в горле или захочется безудержно смеяться.

Цена билетов от 50 до 350 грн. Их таки можно купить здесь.

Дата и время начала: 13 ноября, суббота, 19:00

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