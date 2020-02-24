Одесса, встречай главного «барабанщика» страны

Одесса, встречай! Долгожданный концерт знаменитого украинского певца — Николая Гнатюка уже 25 февраля.
В рамках мирового прощального тура!
«Танец на барабане», «Птица счастья», «Галина», «Малиновый звон», «Смерека», «Белые ставни», «Час рікою пливе», «Девчонка из квартиры 45» — эти хиты Николая Гнатюка не нужно вспоминать. Они давно вошли в народ и звучат на всех праздниках, торжествах и застольях.
И вот 25 февраля у всех одесситов появилась возможность услышать все эти и многие другие песни на главной концертной площадке города! Самый чувственный и мелодичный певец Украины даст большой сольный концерт!
Цена билета от 200 до 850 гривен.
Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 25 февраля, вторник, 19:00
Место проведения: Музкомедия