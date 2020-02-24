Одесса, встречай главного «барабанщика» страны

Одесса, встречай! Долгожданный концерт знаменитого украинского певца — Николая Гнатюка уже 25 февраля.

В рамках мирового прощального тура!

«Танец на барабане», «Птица счастья», «Галина», «Малиновый звон», «Смерека», «Белые ставни», «Час рікою пливе», «Девчонка из квартиры 45» — эти хиты Николая Гнатюка не нужно вспоминать. Они давно вошли в народ и звучат на всех праздниках, торжествах и застольях.

И вот 25 февраля у всех одесситов появилась возможность услышать все эти и многие другие песни на главной концертной площадке города! Самый чувственный и мелодичный певец Украины даст большой сольный концерт!

Цена билета от 200 до 850 гривен.

Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 25 февраля, вторник, 19:00

Место проведения: Музкомедия