19 февраля в Украинском театре в Одессе состоится спектакль «Собачье сердце 2.0. Перезагрузка».

Это известный булгаковский сюжет через призму современного режиссёрского видения.

Яркие персонажи и аллюзии на сегодняшний день. Талантливая актёрская игра, вызывающая эмоциональный отклик в каждом сердце.

По классическому сюжету, действия разворачиваются вокруг смелого эксперимента профессора Преображенского, который стремится изобрести способ сохранения молодости и усовершенствования человеческой расы. Для этого профессор проводит сложную операцию, в ходе которой пересаживает бездомной собаке гипофиз и железы человека – пьяницы Клима Чугункина. Но последствия эксперимента оказываются непредсказуемыми: Шарик начинает активно создавать невыносимые условия для жизни профессора и его близких. Врач теперь стремится вернуть всё в исходное состояние.

Но будет ли намерение успешным?

Приходите к 15 часам и узнаете.

Билеты стоимостью от 150 гривен можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

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