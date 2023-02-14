Начала работу обновлённая Квалификационная комиссия моряков

С сегодняшнего дня начала работу полностью обновлённая и по составу, и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры.

Также изменён подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов моряков, — отмечается в сообщении.

«Теперь моряк подаёт документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морречсервис. Сегодня открыт первый сервисный центр в Киеве. Здесь будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощённой процедуре», — говорится в информации.

Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства, теперь никто не может повлиять на решение по результатам прохождения моряком экзамена. Единым квалификационным тестом для моряков для подтверждения/продления квалификации является всемирно признанный CES 6.0.

Отмечается, что инспекция по подготовке и дипломированию моряков, к которой возникало много вопросов, на завершающей стадии ликвидации. И это только первый этап перемен.

«Реформа предусматривает полный переход от старой системы с непрозрачными и забюрократизированными процедурами выдачи квалификационных документов моряков к международным стандартам дипломирования. Далее – максимальная автоматизация процессов и цифровизация услуг для моряков, что позволит устранить коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора», — подчёркивается в материале.

Полный перезапуск системы дипломирования в соответствии с международными практиками стал возможным благодаря принятию Кабинетом Министров Постановления №1499 о подготовке и дипломировании моряков и поддержке USAID/UK aid проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчётность в госуправлении и услугах. Именно при участии этого проекта Министерство запустило процесс создания е-системы дипломирования моряков.

Внедрение такой системы обеспечит полную прозрачность и автоматизацию данных и процессов в новом Государственном реестре документов моряков и усилит контроль и ответственность за процессами регистрации.

С запуском системы у моряка появится возможность легко и быстро получать услуги в сфере дипломирования через портал Дiя.

Как сообщала Одесса News, ещё в феврале 2021 года Министерство инфраструктуры Украины начало работу над переводом системы дипломирования моряков в электронный вид.

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