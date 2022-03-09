Российские захватчики принудительно транспортируют судно «Сапфир» в Севастополь

Российские захватчики транспортируют гражданское спасательное судно «Сапфир» в Севастополь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Капитан «Сапфира», которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, проинформировал, что захваченное судно транспортируют в порт временно оккупированного Севастополя.

Он сообщил, что на борту находятся «зелёные человечки», которые держат экипаж «под дулами». Функции командования взял на себя прибывший на судно российский капитан.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными «Бугель-490», «Касс», «Аргумент», «Бульба», «Гусар», «Витал».

«Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно «Сапфир», которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения морских действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно «Сапфир» и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота. Вам не смыть этот позор никогда», — говорилось в обращении.

Для справки. Гражданское спасательное судно «Сапфир» находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что действия российских захватчиков квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и конвенций безопасности мореходства.

ГУР предоставляет в свободный доступ радиопереговоры капитана судна «Сапфир» с Одесским портом.

Как сообщала Одесса News, с 24 февраля флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна захватил в плен, в том числе поисково-спасательное судно «Сапфир», выполнявшее гуманитарную миссию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.