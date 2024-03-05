В Одессе простились с жертвами вражеской дроновой атаки — Татьяной и Олегом Кравцами

5 марта в Одессе простились с Татьяной и Олегом Кравцами, которые вместе с детьми – 7-месячной Елизаветой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой – стали жертвами российской дроновой атаки на город 2 марта.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Проститься с супругами и детьми пришли сотни одесситов.

Родители с тремя детьми будут похоронены в с. Мариново Березовского района Одесской области.

Одесса News сообщала, что Олег и Татьяна Кравец познакомились на военной службе, впоследствии Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью — Лизой. Брат Олега погиб в 2014 году в зоне АТО. Погибшая под завалами Лиза была единственным общим ребёнком супругов. 29 февраля ей исполнилось 7 месяцев. Татьяна имела ещё детей от предыдущего брака: 9-летнего Сергея и 8-летнюю Злату, их тоже нашли под завалами.

Вечная память погибшим!

Фото: «Одесса»

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