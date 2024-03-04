12 одесситов: мужчины, женщины, маленькие ангелочки, жизнь которых унесла Россия

Поисковая операция на месте трагедии — попадания российского дрона в многоэтажку по ул. Добровольского, 134, в Одессе — завершена.

Погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Серёжа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Пятерых удалось спасти.

В Одессе и области 3 марта был объявлен траур по погибшим в результате российской атаки. Большая боль не только для Одессы, но и всей Украины.

Среди погибших — Анна Алексеевна Чебан, которая много лет проработала врачом-педиатром в детской городской поликлинике №2.

Среди погибших в Одессе оказалась целая семья военных с 7-месячной дочерью — Олег и Татьяна Кравец. Они познакомились на службе, впоследствии Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью — Лизой. Брат Олега погиб в 2014 году в зоне АТО. Погибшая под завалами Лиза была единственным общим ребёнком супругов. 29 февраля ей исполнилось всего 7 месяцев. Татьяна имела ещё детей от предыдущего брака: 9-летнего Сергея и 8-летнюю Злату, их тоже нашли под завалами…

Вечная память погибшим!