Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в Украине.

Голосование в прямом эфире транслировал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на своём YouTube-канале.

За законопроект о продлении срока действия военного положения с 10 ноября по 7 февраля 2025 года (№12151) проголосовало 311 нардепов, за продление мобилизации (№12152) – 304 нардепа.

О законопроектах докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже несколько раз. Срок последнего завершается 9 ноября 2024 года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy