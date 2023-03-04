В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Епур, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб житель Одесской области Юрий Епур.

Об этом сообщили в Балтской городской территориальной громаде.

32-летний Юрий погиб во время выполнения боевого задания.

8 февраля в селе Немировское Балтской громады прошло прощание с воином. Этот день был объявлен в громаде Днём траура.

Как сообщала Одесса Nеws, в феврале 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб 24-летний житель села Палиевка Выгодянской громады Одесской области Дмитрий Боднаровский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская гортергромада/Facebook

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