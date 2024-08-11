В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Гулий, светлая ему память

2 августа 2024 года при выполнении боевого задания по защите нашей Родины от российской военной агрессии погиб командир отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода младший сержант Юрий Гулий.

Об этом сообщает «Мой Измаил».

Юрий родился в Славянске. В Луганске получил образование по специальности режиссёра-постановщика, свою любовь встретил в Одессе. Молодая семья начала свою жизнь в Славянске, но в 2014 году, после российского вторжения в Украину, переехала в Измаил, родной город жены Юрия. Первенцем стал сын, со временем родилась дочь, которая в этом году должна стать первоклассницей.

В 2022-м, с начала полномасштабного вторжения врага в Украину, Юрий сказал жене: «Я не буду ждать, пока они придут разрушать и этот дом,» и пошёл защищать родную землю.

Был в «горячих точках», получил ранения под Соледаром и Бахмутом и был уверен, что должен быть именно там, где больше всего востребован – там, где труднее всего.

Награждён наградой «Ветеран войны», как участник боевых действий, отличием Президента Украины «За оборону Украины» и Почётным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины «Стальной крест».

Одесса News сообщала о гибели 6 августа 2024 года в результате артиллерийского обстрела в районе н. п. Старица Чугуевского района Харьковской области жителя Раздельной Вадима Черния.

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Фото: «Мой Измаил»/Facebook

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