В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Черний, светлая ему память

Житель города Раздельная Вадим Черний погиб 6 августа 2024 года в результате артиллерийского обстрела в районе н. п. Старица Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Раздельнянской городской территориальной громаде.

Вадим Черний 2001 года рождения, наводчик взвода охраны 140-й роты охраны воинской части А4104.

Завтра, 11 августа, в Раздельной соберутся, чтобы создать живой коридор, через который пройдёт последний путь Вадима Черния.

Одесса News сообщала, что 8 августа 2024 года Балтская территориальная городская громада простилась с погибшим на фронте воином Максимом Лебедевым.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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