Зеленский провёл выездное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, в Чернигове провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Президент сообщил в своём видеообращении на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Ставка. Новое выездное заседание Ставки – первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищённой связи, а не лично, из самых горячих участков фронта», — отметил Глава государства.

В частности, участники обсудили ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Белогоровке, во всей Донецкой и Луганской областях.

Зеленский подчеркнул, что заседание Ставки в Чернигове было полноценным — в нём приняли участие Главнокомандующий ВСУ, руководители Главного управления разведки Министерства обороны, Госпогранслужбы.

«Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий для освобождения украинских земель», — сказал Владимир Зеленский.

Как информировала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего проходило в Днепре 27 марта.

Фото и видео: ОПУ

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