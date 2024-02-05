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  4. На щите вернулся домой военнослужащий из Одесской области Николай Гончарук

На щите вернулся домой военнослужащий из Одесской области Николай Гончарук

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8 ноября 2023 года в результате внезапной остановки сердца в палате интенсивной терапии больницы населённого пункта Благовещенск Кировоградской области ушёл из жизни младший сержант ВСУ Николай Гончарук, житель села Николаевка Сергеевской громады Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщила Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Одесса News сообщала, что 14 ноября 2023 года похоронили погибшего на фронте пограничника Сергея Шелковникова, жителя села Сафьяны Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА

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