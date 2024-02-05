Зеленский о слухах про увольнение Залужного: «Я думаю об этой замене»

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, пишет издание ГОРДОН.

Отвечая на вопрос о возможной отставке Залужного, Зеленский сказал, что «это вопрос, который касается людей, которые должны руководить Украиной», и, «безусловно, нужна перезагрузка, новое начало».

Он добавил, что речь идёт не только о замене одного человека, но и об обновлении целого направления руководства страны: «Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком, как военный».

«Я размышляю над этой заменой, но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что, «если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убеждённые в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, у нас должны быть правильные положительные энергии… Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду нечто серьёзное, что касается не одного человека, а направления руководства страной».

Одесса News информировала, что Залужный 1 ноября 2023 года опубликовал на американском сайте The Economist статью о ситуации, которая сложилась на фронте в Украине, в которой речь идёт о том, что война на нынешнем этапе «постепенно переходит в позиционную форму», а затяжная война «создаёт огромные риски» для Украины. По оценке Залужного, сейчас уровень технологического развития обеих сторон такой, что для того, чтобы «выйти из тупика», нужно что-то принципиально новое, что изменило бы ситуацию так же, как в своё время изобретение пороха.

После этой публикации в СМИ появились сообщения о якобы расколе в украинском руководстве. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 5 декабря заявил, что нет оснований говорить об увольнении Залужного. 12 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг, что Залужного планируют заменить. 29 января 2024 года некоторые СМИ начали распространять слухи о якобы увольнении Залужного, что опроверг пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

1 февраля на сайте CNN вышла новая статья Залужного, а 2 февраля Залужный докладывал Зеленскому о ситуации на фронте на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.