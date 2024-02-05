712 дней войны: Зеленский заявил о «патовой ситуации» на фронте

Сейчас на фронте в войне Украины против России сложилась «патовая ситуация».

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал 3 февраля в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«О войне на земле – это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки», – сказал Президент, подчеркнув, что Украина воюет против террористов, имеющих одну из самых больших армий в мире, в то время, когда самой Украине не хватает боеприпасов и необходимы современные технические средства.

В то же время он подчеркнул, что военно-морские операции Украины принесли положительные результаты, ведь Россия потеряла много кораблей, а в Чёрном море Украине удалось построить «зерновой коридор», поэтому «эта прагматичная часть операции, оказывающая влияние на экономику, была проведена положительно».

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 5 февраля, в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация следующая:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении отражены 3 атаки возле Богдановки и Клещеевки Донецкой области;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак. На Шахтёрском направлении враг наступательных действий не вёл. На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работиного Запорожской области;

ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Одесса News сообщала, что 4 февраля во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино.

На главном фото воин 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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