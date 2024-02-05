Воскресным утром в пожаре погиб 82-летний житель Одесского района

Утром 4 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Барабой Одесского района.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место вызова 14 спасателей зафиксировали горящее двухэтажное жилое здание.

«Через час пожарные ликвидировали пожар на площади 80 м.кв. Во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин, 1942 года рождения», — говорится в сообщении.

Причина пожара пока не установлена.

Одесса News информировала о пожаре в мастерской по ремонту стиральных машин, произошедшем 2 февраля в Киевском районе Одессы, по улице Ильфа и Петрова.

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