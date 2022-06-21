Оккупанты продолжают поиски в Чёрном море пропавших без вести после атаки ВСУ

Оккупанты продолжают поиски в Чёрном море пропавших без вести людей после предположительной атаки ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза».

Об этом «советник главы Крыма» Олег Крючков написал в Telegram утром 21 июня.

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Чёрном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали.

«В Чёрном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда ещё есть», – написал Крючков.

«Глава Крыма» Сергей Аксёнов вечером 20 июня заявил, что с платформ были эвакуированы 94 человека, 15 военнослужащих остаются охранять действующие установки.

По его информации, три человека ранены, семь – пропали без вести.

Пожар на повреждённой обстрелом платформе не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила сегодня утром российскому госагентству «РИА Новости» «сенатор от Крыма» Ольга Ковитиди.

По информации издания «Коммерсантъ», газ в Крым подаётся в штатном режиме, «рисков по газоснабжению нет».

Следком РФ сообщил «РИА Новости», что возбудил уголовное дело по факту обстрела.

По информации экс-представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, удар 20 июня был нанесён не по «вышкам Бойко», как ранее заявлял нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, а по ещё одной захваченной оккупантами установке – платформе «Таврида».

«Платформа «Таврида» является законной военной целью, поскольку на ней находился вооружённый российский гарнизон, находилась активно работавшая станция радиоэлектронной борьбы и было (по отдельным источникам) развёрнуто российское ПВО», – написал Бабин.

Он отметил, что милитаризированы агрессором были все захваченные платформы «Черноморнефтегаза».

Специалист по OSINT Хай Саттон сообщил в Twitter, что обнаружил на карте NASA признаки возгорания в районе буровых платформ в Чёрном море. По его информации, горит самая северная из трёх платформ.

Для справки. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признаётся Украиной и большинством стран мира.

После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки «Черноморнефтегаза», дочерней компании «Нафтогаза». В частности, на полуострове остались две самоподъёмные буровые установки «Пётр Годованец» и «Независимость», которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название «вышки Бойко» по имени экс-министра энергетики Юрия Бойко.

«Нафтогаз», потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.

С 2014-го по 2019-й Россия добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году оккупанты использовали находящиеся в 100 км от Одессы буровые вышки не только для добычи газа, но и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Украина будет отвечать на российские обстрелы украинской топливной инфраструктуры.

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