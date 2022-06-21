Германия поставила Украине первые артустановки Panzerhaubitze2000

Украина получила от Германии первые самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook.

“У нас пополнение! Первые Panzerhaubitze2000. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами”, — написал Резников.

Министр обороны отметил, что это уже 6-й вид артиллерии калибра 155 мм, который усиливает оборону Украины. Вооружённые силы Украины используют против российской армии следующие виды артиллерии: M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому «клубу лучших» присоединился и Ph2000.

«Как всегда, главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно же, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой”, — отметил Резников.

Министр обороны поблагодарил немецких партнёров за поддержку, «на увеличение которой мы продолжаем рассчитывать».

Резников также отметил усилия своей коллеги – министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Для справки. Panzerhaubitze2000 — немецкая самоходная гусеничная артиллерийская установка, разработанная во второй половине 1990-х мюнхенским концерном Krauss-Maffei Wegmann. Это одна из лучших артиллерийских установок ХХ века. Самоходная гаубица PzH 2000 может бить по целям на расстоянии более чем на 30 км стандартными снарядами.

Фото: Алексей Резников/Facebook

Инфограмма: Укринформ

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