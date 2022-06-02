Польша передаст Украине ещё три эскадрона 155-мм самоходных артустановок Krab

Польша продаст Украине ещё три эскадрона 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польское издание Dzennik.

«Контракт на поставку САУ стоимостью 3 млрд злотых ($700 млн) стал крупнейшим экспортным военным заказом в Польше за последние 20 лет», – уточняет издание.

САУ будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, являющемся частью Польской группы вооружений. В настоящее время производственная мощность HSW составляет 20-30 единиц в год.

Поставка артиллерийских установок состоится в ближайшие несколько месяцев. Украина стала первым экспортным заказчиком этого оружия.

«Это своего рода прорыв для польской оборонки, потому что такого большого экспортного контракта у страны уже не было много лет», – отмечает Dzennik.

В конце мая Польша уже предоставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab (три батареи), а также научила 100 украинских артиллеристов работать с ними.

Krab – польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

Украина также получила от стран НАТО — Дании, Великобритании и Нидерландов — достаточно противокорабельных ракет Harpoon, чтобы потопить во время оборонных действий все корабли ЧФ России.

Об этом заявил в Тelegram представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Представитель ОВА, ссылаясь на оценку американских специалистов, отметил, что для выведения из строя авианосца в него должны попасть пять ракет Harpoon, для уничтожения крейсера достаточно четырёх, а эсминца – двух.

Франция дополнительно поставит Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, соообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Украина получит 12 орудий Caesar. Они на колёсном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту и ​​высокую точность стрельбы. Может использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.

Как сообщала Одесса News, Чешская Республика обеспечила передачу ВСУ ударных вертолётов и вместе со Словакией обеспечивает ремонт десятков единиц бронетехники из Украины, которые после восстановления возвращаются в бой.

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