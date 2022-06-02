Мэр Одессы дал интервью немецкой газете

Одесский городской голова Геннадий Труханов дал интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Сегодня мы должны защищать нашу страну. Физически уничтожены города, многие стёрты с лица земли, погибли мирные люди, в том числе дети», — сказал мэр Одессы.

Кроме того, Геннадий Труханов подчеркнул, что Одесса является европейским городом, построенным европейцами.

«Выдающиеся памятники архитектуры в Одессе построили итальянцы. Основали город испанцы, французы, итальянцы… Одесса и есть европейский город, построенный европейцами. Мы будем восстанавливать памятники архитектуры, ремонтировать дороги, фасады и делать Одессу ещё более туристически привлекательной», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов заявил, что в рамках программы Президента Украины планируется начать в Одессе строительство жилья для временно перемещённых лиц.

Видео: «Одесса»

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