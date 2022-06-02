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Мэр Одессы дал интервью немецкой газете

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Одесский городской голова Геннадий Труханов дал интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Сегодня мы должны защищать нашу страну. Физически уничтожены города, многие стёрты с лица земли, погибли мирные люди, в том числе дети», — сказал мэр Одессы.

Кроме того, Геннадий Труханов подчеркнул, что Одесса является европейским городом, построенным европейцами.

«Выдающиеся памятники архитектуры в Одессе построили итальянцы. Основали город испанцы, французы, итальянцы… Одесса и есть европейский город, построенный европейцами. Мы будем восстанавливать памятники архитектуры, ремонтировать дороги, фасады и делать Одессу ещё более туристически привлекательной», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов заявил, что в рамках программы Президента Украины планируется начать в Одессе строительство жилья для временно перемещённых лиц.

Видео: «Одесса»

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