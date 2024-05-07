В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Приходцев, светлая ему память

На фронте погиб 33-летний житель села Троицкое Любашёвской громады, что в Одесской области, Павел Куценко, который с июля 2023 года считался пропавшим без вести.

Об этом сообщала в Facebook Любашёвская громада.

Семья Павла с надеждой ждала его возвращения. К сожалению, чуда не произошло.

Одесса News сообщала о гибели 9 июня 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Сторожево Донецкой области командира огневой поддержки отделения гранатомётного взвода роты огневой поддержки матроса Ивана Приходцева из Измаильского района Одесской области. Герою было всего 26 лет. Его похоронили в январе 2024 года в селе Камышовка Сафьяновской громады.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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