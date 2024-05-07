7 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 7 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, 4-16, 45-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8, Айвазовского (Тимирязева), 34. Работы продлятся до 19.00.

Центральные РЭС: Александрийский переулок (пер. Волжский), 1-22, Новая, 10-16, Болгарская, 1-90, Запорожская, 2-21, Мечникова, 55-128, Г. Цветаева, 1-34 пер. Вознесенский, 8-26, Водопроводная, 1-11, пер. Высокий, 1-20, пер. 3-й Бассейный, 19-23а, Мясоедовская, 40-46, Адм.Лазарева, 3-43, Бассейная, 4, пер. 1-й Бассейный, 10-23, пер. 2-й Бассейный, 2-18, Прохоровская, 51-61, пер. Ватманский, 1-6, пер. 2-й Водопроводный, 2,4, Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1-8, Пантелеймоновская, 5-34, Среднефонтанская, 4-14, 2-я Лагерная, 2-40, Багрицкого, 9-71, Малиновского, 4- 62, Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-40, Буковецкого (В.Фигнер), 1-14, Кирпичнозаводская, 1-22, пер. Кедровый, 1-17, пл. Куликово Поле, пер. А.Юрженко, 1-20, пер.1-й Водопроводный, 4-13, Глиняная, 1-28, Луиджи Иорине (Кибальчича), 1-27, Мраморная (С. Перовской), 1-30, Республиканская, 1-9, О.Тимошенко, 1-42, пер. 20, пер. Овражный, 4-18. Работы до 19.00.

Северные РЭС: Николая Боровского, 1/17/2. Работы до 18.30.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy