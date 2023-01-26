В Одессе из-за риска ракетного обстрела электротранспорт ушёл в депо

В связи с запусками ракет и риском нанесения удара по энергетической инфраструктуре, в Одессе выключили электричество.
В результате наш электротранспорт заходит в депо, сообщило в Facebook КП «Одесгорэлектротранспорт».
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, — сообщили в ДТЭК.
Как сообщала Одесса News, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».
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