28 августа часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Часть одесситов 28 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Балтская дор., 28, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, Керченская, 101-131, Локомотивная, 1-27, пер. 2-й Керченский, 1-15, Капитана Кузнецова, 92-102, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на ж/м. Работы до 19.00.

Ак.Сахарова, 34, 36, С. Палия, 21-113, Высоцкого, 1-11, Заболотного, 54-66. Работы до 23.00.

Южные РЭС: Левитана, 113-116. Работы до 18.00.

пр. Свободы, 52. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

23 августа один из энергоблоков украинских АЭС вышел из ремонта досрочно, что позволило не применять ограничения энергоснабжения для потребителей. Однако, после ракетных обстрелов Украины 26 августа «Укрэнерго» пришлось вновь к ним вернуться.

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