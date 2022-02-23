Кого в Одессе 24 февраля отключат от света и газа

24 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: Французский бульвар, 29, с 9:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Где отключат Что отключат пр-т Гагарина, 13а Котельная на жилые дома; ТГО пр-т Гагарина, 10 Котельная на жилые дома; ТГО пр-т Гагарина, 6 «Ланжероновский» лицей, котельная Французский бульвар, 14а Котельная на жилые дома; ТГО пер. Каркашадзе, 9 «ЗАРС», крышная котельная Французский бульвар, 35 «ЗАРС», крышная котельная Французский бульвар, 27 котельная стадион «Динамо» Французский бульвар,10 ЧАО «Одессавинпром» Французский бульвар, 12/1 Котельная на жилые дома; ТГО ул. Семинарская, 1/2 Котельня на жилые дома; ТГО ул. Пироговская, 7/9 к3 Котельная на жилые дома; ТГО пер. Каркашадзе, 3 «ЗАРС», крышная котельная пр-т Шевченко, 1к ФЛП Бални Французский бульвар, 33 Одесская киностудия

По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено 24 февраля по таким адресам:

Армейская улица — 8 — с 09:00 до 19:00

Ванный переулок — 3, 9а, 5а, 9е, 4, 8, корп.17, 8/, 5, корп.12, корп.15, корп.2, корп.7, 8А, 9/, корп.10 — с 09:00 до 17:00

Сегедская улица — 13, 15, 15Б, 17 — с 09:00 до 19:00.

Одесса News сообщала, где в Одессе сегодня, 23 февраля, не будет света.

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