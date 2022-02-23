Кого в Одессе 24 февраля отключат от света и газа

24 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: Французский бульвар, 29, с 9:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№п/п
|Где отключат
|Что отключат
|
|
пр-т Гагарина, 13а
|
Котельная на жилые дома; ТГО
|
|
пр-т Гагарина, 10
|
Котельная на жилые дома; ТГО
|
|
пр-т Гагарина, 6
|
«Ланжероновский» лицей, котельная
|
|
Французский бульвар, 14а
|
Котельная на жилые дома; ТГО
|
|
пер. Каркашадзе, 9
|
«ЗАРС», крышная котельная
|
|
Французский бульвар, 35
|
«ЗАРС», крышная котельная
|
|
Французский бульвар, 27
|
котельная стадион «Динамо»
|
|
Французский бульвар,10
|
ЧАО «Одессавинпром»
|
|
Французский бульвар, 12/1
|
Котельная на жилые дома; ТГО
|
|
ул. Семинарская, 1/2
|
Котельня на жилые дома; ТГО
|
|
ул. Пироговская, 7/9 к3
|
Котельная на жилые дома; ТГО
|
|
пер. Каркашадзе, 3
|
«ЗАРС», крышная котельная
|
|
пр-т Шевченко, 1к
|
ФЛП Бални
|
|
Французский бульвар, 33
|
Одесская киностудия
По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено 24 февраля по таким адресам:
- Армейская улица — 8 — с 09:00 до 19:00
- Ванный переулок — 3, 9а, 5а, 9е, 4, 8, корп.17, 8/, 5, корп.12, корп.15, корп.2, корп.7, 8А, 9/, корп.10 — с 09:00 до 17:00
- Сегедская улица — 13, 15, 15Б, 17 — с 09:00 до 19:00.
Одесса News сообщала, где в Одессе сегодня, 23 февраля, не будет света.
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