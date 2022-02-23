Полгода трое жителей Одессы средь бела дня грабили НПЗ

Трое жителей Одесской области вскоре предстанут перед судом за уничтожение и хищение имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г.Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении 3 человек по факту совершения кражи имущества, принадлежащего ГП «Одесский нефтеперерабатывающий завод», в том числе почти 500 кг катализатора нефтепереработки и электрооборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники более полугода систематически проникали на территорию завода и разворовывали имущество и оборудование стратегически важного объекта: днём проникали через ограждение на территорию завода и повреждали реакторы, откуда доставали катализатор нефтепереработки, после чего насыпали в полиэтиленовые мешки и грузили в транспортные средства.

Одесса News писала, что злоумышленники были задержаны в августе 2021 года.

«Похищенное дельцы с целью собственного обогащения реализовывали за бесценок через приёмные пункты металлолома, чем нанесли государству существенный ущерб и непоправимый ущерб для производственного процесса государственного предприятия», — сообщает пресс-служба ведомства..

Подчёркивается, что стоимость катализатора нефтепереработки на «чёрном» рынке за 1 кг составляет ориентировочно 50 долларов США, поскольку в составе указанных катализаторов содержатся драгоценные металлы (платина, палладий и родий).

О том, где все эти полгода была охрана предприятия, не сообщается. Возможно, ответ на этот вопрос дадут следователи отделения полиции №2 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области и сотрудники Одесского управления ДВБ НПУ, проводившие досудебное расследование, а также одесские прокуратуры и суд.

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