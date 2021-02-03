Документы — фиктивные, криминал — настоящий: в Одессе разоблачили аферистку

Государственный регистратор обманом, путём несанкционированной смены информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, лишила Одесский селекционно-генетический институт права собственности на помещение.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Госрегистратору сообщено о подозрении, — говорится в сообщении ведомства.

По мнению следствия, госрегистраторша в 2019 году на основании поддельных документов, а именно: фальсифицированного договора купли-продажи, заключённого между обществом и физическим лицом, незаконно изменила информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Своими противоправными действиями подозреваемая лишила права собственности Селекционно-генетический институт Национального центра семяноводства и сортоизучения Национальной академии аграрных наук Украины на объекты недвижимого имущества по ул.Овидиопольская дорога в Одессе, в частности, на нежилые помещения площадью 78 м кв.

После этого внесла запись о регистрации права собственности на указанные помещения другим владельцам.

В результате таких действий законному владельцу имущества нанесено более 800 тыс грн ущерба.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления противодействия киберпреступности ГУНП.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура продолжает последовательную работу по возвращению государству незаконно отчуждённых земель в рекреационных зонах региона.

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