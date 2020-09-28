Два чиновника ГСЧС предстанут перед одесским судом: один — за взятки, другой — за халатность

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении одного из заместителей начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, подозреваемого в коррупции, а также бывшего руководителя Главного управления ГСЧС в области, подозреваемого в служебной халатности.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, полковник службы гражданской защиты Главного управления ГСЧС требовал и получил 40 тысяч гривен взятки от субъекта хозяйствования за согласование и получение разрешительных документов по потенциально опасным объектам с грубым нарушением требований противопожарной безопасности.

Отмечается, что чиновника задержали сразу после получения второго транша неправомерных средств в размере 35 000 гривен.

Сейчас подозреваемый в коррупционных деяниях отстранён от занимаемой должности.

Другой чиновник, тоже уже бывший, который вскоре предстанет перед судом, будучи ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия как для отдельных граждан, так и государственных интересов.

В результате его преступной небрежности, системного невыполнения своих персональных обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчинённых в течение 2019 года на территории Одессы произошли три масштабных пожара, в которых погибли люди.

Так, в июне прошлого года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 граждан, в августе 9 человек погибли при пожаре в гостинице «Токио Стар», и в декабре — 16 погибших в Одесском экономическом колледже.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трёх членов организованной группы, подозреваемых в мошенничестве.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры