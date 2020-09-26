Одесская прокуратура отправила в суд досье на группу мошенников

Одесской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении трёх членов организованной группы, подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, трое мужчин путём мониторинга открытых данных из различных сайтов и других источников обрабатывали информацию в отношении жителей Одессы пожилого возраста, сообщая им информацию о родственниках, якобы угодивших под следствие.

Согласно разработанному плану, преступники устанавливали непосредственный контакт с потерпевшими пенсионерами, представлялись сотрудниками полиции Одессы, которыми якобы задержан за совершение уголовного преступления член семьи потерпевшего и предлагали предоставить денежное вознаграждение в размере от 1 000 до 5 000 долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности.

В случае получения согласия на передачу пострадавшими денег, один из членов группы, которому была отведена роль «помощника», прибывал по месту жительства потерпевшего и, представляясь помощником сотрудника полиции, получал предварительно согласованное денежное вознаграждение.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли более 1 кг марихуаны, оружие, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи, поддельные документы и другие доказательства преступной деятельности группы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Одесская облпрокуртура отправила в суд дело о двух полицейских и их сообщниках, которые инсценировали задержание предпринимателей и изъяли у них 20 тысяч евро.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры