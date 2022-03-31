Одесский суд за нарушение условий внесения залога перечислил ВСУ более 1,3 млн грн

Залог в сумме более 1,3 млн грн, который был внесен тремя уроженцами Грузии, подозреваемыми в краже в автомобиле крупной суммы денег, по решению одесского правосудия, перечислен на спецсчёт ВСУ.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, по ходатайству прокуроров которой судом принято решение об обращении залогов в поддержку Вооружённых Сил Украины.

Такое решение было принято в связи с нарушением подозреваемыми возложенных на них обязанностей.

Отмечается, что трое уроженцев Грузии являются участниками преступной группы, в отношении которых идёт досудебное расследование по факту кражи из автомобиля на одной из АЗС на автодороге «Одесса-Николаев» в пределах Одесского района более 450 тысяч долларов США.

Подозреваемые сейчас в бегах. Они объявлены в розыск. Получено в суде разрешение на их задержание.

Как сообщала Одесса News, в условиях полномасштабной войны РФ против Украины и украинского народа органы прокуратуры Одесской области продолжают выполнять возложенные на них конституционные функции.

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