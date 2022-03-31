Apple MacBook 2022 года выпуска можно купить быстро, комфортно и надёжно

Возможно, кому-то покажется неуместным в военное время размещение коммерческой рекламы. Но жизнь продолжается. Тысячи людей сейчас, как никогда, нуждаются в общении, будучи оторванными от родных, близких, знакомых. Тысячи людей, бросив свои ноутбуки и планшеты, забирали детей из горящих домов и бежали в безопасные места.

Теперь многим из них не хватает любимого гаджета, чтобы поделиться своими переживаниями с друзьями, дать о себе весточку.

Интернет-магазин Stylus, существующий на украинском рынке онлайн-продаж с 2008 года и зарекомендовавший себя как надёжный партнер и дисциплинированный исполнитель клиентских пожеланий, сегодня это то место, где каждый найдёт для себя то, что ищет.

Stylus в настоящее время полностью возобновил свою работу и готов к доставке любых своих товаров.

Консультанты интернет-магазина обращают внимание покупателя на появившуюся новинку этого года — Apple MacBook Air M2 13 256GB Gold 2022. Оперативная память такого ноутбука от Apple 8 ГБ, объём накопителя — 256 ГБ (SSD), цвет — золотой (Gold). Связь Wi-Fi 6 (802.11ax)/Совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Bluetooth Версия 5.0. Гарантия от производителя составляет 12 месяцев.

Понравившийся товар можно приобрести в рассрочку или кредит. Достаточно выполнить несколько простых действий: на странице товара нажмите кнопку «В кредит»; выберите банк, в котором хотите оформить кредит, и ознакомьтесь с условиями кредитования; введите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Отправить заявку»; после отправления заявки дождитесь звонка представителя банка, чтобы уточнить все детали оформления.

Цена на товар до момента его фактической передачи покупателю может быть несколько изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от себестоимости товара, затрат продавца, изменения курса валют по отношению к гривне и т.д.

Stylus продаёт только качественный товар, поскольку сотрудничает лишь с проверенными продавцами товаров и услуг; работает прозрачно — покупатель принимает окончательное решение о покупке после получения и осмотра товара; действует открыто — онлайн-консультанты готовы ответить на все вопросы с утра до позднего вечера, включая выходные.

Кроме того, продукция представлена в широком ассортименте: от бюджетных до премиальных единиц, получивших лучшие цены и гибкую систему оплаты. В интернет-магазине более 320 тысяч наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкого и крупного бытового оборудования, аксессуаров, книг, товаров для детей, туристического снаряжения, техники для дачи, ремонта и всего, что пригодится в каждом доме.

И всё это можно купить быстро, комфортно и надёжно.