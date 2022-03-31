Генсек НАТО: Блокада Россией украинских портов создаёт проблемы для всего мира

Блокирование Российской Федерацией морских портов Украины создаёт огромные проблемы для всего мира, поскольку нарушает глобальную продовольственную безопасность.

Об этом на пресс-конференции по случаю представления Ежегодного доклада НАТО за 2021 год заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы Укринформа.

«Чёрное море и бухты Украины являются ключевым элементом для экспорта зерна и продуктов питания для остального мира. Поэтому российская блокада украинских портов является не только проблемой для Украины. Это большая проблема для людей во всём мире, что приводит к нехватке и повышению цен на продукты. Поэтому очень важно, чтобы эта блокада была завершена и чтобы Украина снова могла свободно экспортировать зерно на мировые рынки, чтобы накормить людей и уменьшить глобальные цены на продукты питания», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Чёрное море имеет большой стратегический вес для НАТО. Три страны-союзницы (Турция, Болгария и Румыния) и два ключевых партнёра Альянса (Украина и Грузия) являются прибрежными государствами. Поэтому союзники НАТО имеют своё присутствие в этом регионе и активно работают с этими государствами, проводят постоянное воздушное наблюдение.

«Российская блокада украинских портов является проблемой, которая имеет значение для большинства стран мира, усложняет для них развитие и поставки продуктов питания. Это лишь подчёркивает необходимость завершения войны, чтобы создать условия для увеличения коммерческого движения в Чёрном море», – добавил Столтенберг.

Как сообщала Одесса News, сейчас в портах Украины заблокированы десятки коммерческих кораблей с уже отгруженным зерном, которым российские оккупанты не позволяют выйти в море.

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