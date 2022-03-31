Иностранные корабли, оказавшиеся в портах Украины, игнорируют российский гумконвой

Россия объявила гуманитарный коридор для иностранных кораблей, заблокированных в украинских портах. Однако те не спешат соглашаться на российское предложение.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что ещё 24 марта международным каналом связи и безопасности мореходства военный корабль российского флота обратился ко всем судам, заблокированным в портах Украины, с предложением выйти гуманитарным коридором. При этом Россия безосновательно обвинила украинский флот, который якобы заминировал акваторию Чёрного моря и препятствует выходу иностранных судов.

Однако до сих пор ни одно иностранное судно не согласилось на российское предложение о гуманитарном конвое, опасаясь, что под видом гуманитарной миссии они могут стать «живым щитом» из гражданских кораблей для дальнейшего безнаказанного обстрела Украины.

Капитаны около 100 торговых кораблей иностранных держав, заблокированные в Азовском и Чёрном морях, помнят о действиях ВМС РФ вопреки нормам международного морского права, безопасности судоходства и здравого смысла, об открытых угрозах применением оружия каждому плавсредству, которое рискнёт воспользоваться правом мирного прохода, называя их террористической угрозой.

В памяти и тот факт, что через три недели блокады северо-западного района Чёрного моря военно-морские пираты захватили 2 украинских гражданских судна, вызвав их под угрозой оружия из румынских вод, недалеко от острова Змеиный.

В памяти и обстрел 5 иностранных судов, одно из которых затонуло, ещё одно превращено в экологическую бомбу замедленного действия, дрейфующей неуправляемо в открытом море с более чем 500 тоннами горящего дизтоплива.

Поэтому в жест «доброй воли» – открытие гуманитарного коридора — никто не верит.

Госпогранслужба обращает также внимание на то, что никакими договорённостями на международном уровне провозглашённый Россией гуманитарный коридор не подтверждён и не гарантирован.

«А доверие «добрым намерениям» страны, дерзко нарушающей международное морское право, может стать роковым – привести к уничтожению судов и гибели экипажей. Всем известно, как 7 марта вместо договорённости о гуманитарных коридорах на мариупольском направлении сработали российские танки. Именно из того района моря, куда россияне ласково приглашают иностранные суда для формирования их гуманитарного конвоя, корабли и самолёты России постоянно производят обстрелы береговой полосы Украины», — говорится в сообщении.

Таким образом, резюмирует пресс-служба пограничников, очевидно намерение под видом гуманитарной миссии создать для себя «живой щит» их гражданских судов для дальнейшего безнаказанного обстрела Украины.

Понимая это и прислушиваясь к рекомендациям украинской стороны, на сегодняшний день ни одно иностранное судно не приняло предложение агрессоров.

Как сообщала Одесса News, по данным ООН, Военно-морские силы России блокируют в Черноморском регионе более 90 гражданских судов, предназначенных для перевозки зерна и прочего продовольствия.

Фото и видео: Госпогранслужба

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