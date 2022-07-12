Работник одесской миграционной службы переправлял призывников за рубеж

В Одесской области подозревают работника Государственной Миграционной службы и двух сообщников, которые за 6 тысяч долларов США переправляли через госграницу военнообязанных.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

«Под процессуальным руководством прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачены и извещены о подозрении сотрудник одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области и его два сообщника по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, служащий организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он привлёк ещё двух знакомых, которые подыскивали желающих выехать в сторону Молдовы и обеспечивали трансфер в один из пунктов пропуска в Одесской области.

Отмечается, что стоимость таких услуг дельцы оценивали в 6 тыс. долл. США с одного военнообязанного.

Продолжается проведение следственных действий по установлению других участников группы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в области.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы по факту незаконной переправки ими лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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