В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Лопушанский

19 ноября 2023 года вблизи села Клещеевка Донецкой области погиб житель Подольска Александр Лопушанский.

Об этом сообщала в Facebook Подольская городская территориальная громада.

Александр Александрович, для родных и друзей просто Сан Саныч, родился и вырос в Хмельницком. Там же с отличием окончил Академию пограничных войск. С 1993 по 2005 год служил в Подольском и Измаильском пограничных отрядах, затем и на о. Змеиный. С мая 2022 года встал на защиту своей семьи и Родины. После тяжёлого ранения в Соледаре продолжал нести службу в 93-й механизированной бригаде Холодный Яр. За боевые награды был награждён медалями и серебряным Крестом.

26 ноября жители Подольска провели Александра в последний путь с воинскими почестями. Матери героя передали украинский флаг, как символ государства, которому верно и до конца жизни служил Александр.

Одесса News сообщала о гибели в ноябре 2023 года на фронте воина Василия Дрозда из посёлка Великая Михайловка Одесской области.

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Фото: Подольская горгромада/Facebook

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