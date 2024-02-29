Ночью 29 февраля ВС ВСУ сбили 343-й самолёт противника за всё время войны

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Об этом 29 февраля сообщил в Telegram командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

«Сегодня 29 февраля − дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолёта. Минус Су-34 на восточном направлении!», − написал Олещук.

Это третий сбитый российский самолет за последние три дня и одиннадцатый за последний месяц. По данным командующего, Су-34 был уничтожен около 1.00 29 февраля.

Одесса News информировала, что в последние недели силы обороны Украины регулярно сообщают о сбитии военных самолётов оккупантов. В частности, предыдущий раз очередной российский истребитель Су-34 был сбит 27 февраля также на восточном направлении.

По данным Генштаба ВСУ на утро 29 февраля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили 342 самолёта российских оккупантов (с учётом сбитого 29 февраля — 343).

Инфографика: ВС ВСУ

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