В Чёрном море спокойствию Украины угрожают 13 вражеских кораблей

В Чёрном море по состоянию на утро 7 декабря несут дежурство 13 вражеских кораблей.

Среди них – 1 подводный ракетоноситель с возможным общим залпом 4-х ракет «Калибр», — сообщает на Telegram-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По информации ВМС ВСУ в Facebook, вчера, 6 декабря, в Чёрном море на боевом дежурстве находились 15 вражеских кораблей, в т.ч. 2 носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом в 12 ракет.

Отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 76 ракет.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря», — информирует ВМС ВСУ.

Как информировала Одесса News, 5 декабря против Украины был проведён массированный ракетный обстрел. Были осуществлены пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми самолётов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанёс удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из акватории Чёрного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

Инфографика: ВМС ВСУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod