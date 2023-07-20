Третью ночь подряд на одесский регион обрушиваются вражеские ракеты

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке военных данных состоянием на 6 утра 20 июля.

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, однако на данный момент известно, что в результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, возник пожар на площади 300 м2. В домах вокруг места разрушения выбиты окна, много стекла.

По данным Одесской облгосадминистрации, на месте работают специалисты соответствующих служб.

«Известно о двух госпитализированных пострадавших. Есть также «прилёт» в области», — говорится в сообщении ООГА.

Как сообщала Одесса News, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 19 июля враг выпустил по Украине 16 крылатых ракет «Калибр», 8 крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет «Оникс», управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/13. Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области.

Фото: ООГА

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