Легендарный дорожный знак Укравтодор продал за 631 тысячу гривен

2 июня состоялся первый благотворительный онлайн-аукцион «Укравтодора» на Prozorro – продали дорожный знак «На х…й, опять на х…й, в Россию на х…й».

Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» в Facebook.

В «Укравтодоре» напомнили историю возникновения этого указателя.

Как только российские войска начали широкомасштабное наступление, стало ясно, что навигация у них устарела, карты 80-х годов. Тогда «Укравтодор» дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населённых пунктов. Действовать нужно было быстро, и 26 февраля агентство обратилось за помощью ко всем украинцам, чтобы они демонтировали знаки в своих населённых пунктах. Так и появился ставший уже легендарным знак с направлением для россиян, который дорожники и коммунальщики установили в некоторых регионах.

Отмечается, что стартовая цена за знак была 50 тыс. грн. 29 участников изъявили желание принять участие в благотворительном аукционе, и за три раунда аукциона цена лота выросла до 631 тыс. грн.

Деньги с продажи будут перечислены на специальный счёт Национального банка Украины на нужды ВСУ.

Как сообщала Одесса News, картину одесского художника Александра Ройтбурда “Сыры” (2008) в мае 2022 года выставили на аукцион ART CAN HELP в аукционном доме GOLDENS.

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