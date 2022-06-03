Одесская облвоенадминистрация предупреждает: безопасных мин не бывает

Одесская мэрия, областная военная администрация и органы правопорядка напоминают, что в настоящее время ЗАПРЕЩЕНО ПРЕБЫВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ, поскольку на побережье проведены соответствующие работы для обеспечения обороны региона.
В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности.
Запрещено выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств.
Посещение запретных зон на пляжах Одессы может привести к трагическим и непоправимым последствиям. НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!
Опасность для человека представляют любые мины. К тому же их никогда не устанавливают по одной. Поэтому безопасного выхода из минного поля не бывает!
Как сообщала Одесса News, 1 июня корабельная подрывная команда Военно-Морских сил ВСУ уничтожила очередную морскую мину, обнаруженную у побережья Одесской области.
Фото: Одесса News, Патрульная полиция Одесской области
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