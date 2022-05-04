70 дней войны: украинцы героически противостоят российскому врагу

Начались семидесятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг 3 мая нанёс ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

Об этом Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщает в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 06:00 4 мая российские войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и Протопоповку из артиллерии и миномётов, провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвинковского района Харьковской области.

«Противник пытался вести наступательные действия в направлении населённого пункта Долгенькое, успеха не имел», — говорится в оперативном сообщении Генштаба.

На Донецком и Таврийском направлениях с целью сковывания действий захватчики производят обстрелы подразделений украинских войск.

На Лиманском направлении противник ведёт наступление в направлении населённого пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Захватчики совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе войска РФ продолжают наносить авиационные удары и производят огневое поражение позиций украинских защитников в районе «Азовстали».

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населённого пункта Орехов, успеха не имеет.

По данным Генштаба, в Горловку в центральный морг доставлены более 100 тел мобилизованных российских военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

В Южнобугском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования позиций украинских защитников враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе села Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остаётся напряженной и контролируемой.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаки формирования наступательных группировок не обнаружены.

Определённые подразделения вооружённых сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады ВС Беларуси осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Сиверском направлении признаки формирования российскими войсками наступательной группировки не обнаружены.

В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы в районах автомобильных пунктов пропуска «Новые Юрковичи», «Погар» и «Ломаковка» Брянской области развернуты подразделения ВС РФ из состава Центрального военного округа.

За сутки подразделения ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск Украины поразили семь беспилотников и восемь крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника.

Как сообщала Одесса News, вечером 3 мая врагом был совершён очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне ответственности оперативного командования Юг», это, были, в частности, Одесская и Кировоградская области. Двумя ракетами, выпущенными с Каспийского направления, попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, есть убитые и ранены. Ещё три ракеты, направленные на Одессу, были сбиты силами ПВО.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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