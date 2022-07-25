Увеличения зарплат госслужащим придётся ждать до конца войны

В условиях войны об увеличении уровня заработных плат государственных служащих речь не идёт, сейчас правительство говорит об оптимизации.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления, обнародованном на Ютубе.

«Мы помним, что Украина – воюющее государство и, конечно, что мы не можем говорить о каком-либо увеличении зароботной платы. Мы можем говорить об оптимизации функционала в центральных органах исполнительной власти и их подразделениях», – сказал Немчинов.

По его словам, как раз в понедельник, 25 июля, эксперты, которые работают в рабочих группах относительно реформы оплаты труда государственных служащих, должны внести свои предложения по вопросам, связанным с урегулированием низких должностных окладов и обеспечением достойной оплаты труда госслужащих.

Кстати. 10 июля правительство поручило министру Кабинета Министров Олегу Немчинову продолжать нарабатывать предложения относительно реформирования оплаты труда государственных служащих, несмотря на то, что на данный момент Украина борется с российскими захватчиками на своей территории.

В начале февраля правительство приняло изменения в схему должностных окладов государственных служащих разных категорий, поэтому они пока что должны были возрасти на 6%, а в рамках дальнейшего реформирования планировалось дальнейшее увеличение.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №5371, который вводит договорный режим трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxB