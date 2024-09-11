Кабмин переименовал два министерства: изменится ли что-нибудь

Кабинет Министров переименовал Министерство культуры и информационной политики и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Текст соответствующего постановления обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, Министерство культуры и информационной политики переименовано в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В то же время, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет называться Министерством развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что обоим министерствам поручено обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление Кабинету Министров предложений по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Как сообщала Одесса News, 5 сентября Верховная Рада поддержала назначение Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций и Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy