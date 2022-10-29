Тарифы на свет для населения не будут повышаться до конца марта 2023 года

Цена на электроэнергию для населения в Украине не поменяется до конца марта 2023 года.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины 28 октября, сообщила пресс-служба правительства.

Кабмин принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года №483». Оно предусматривает продолжение действия специальных обязательств, возложенных на участников рынка электрической энергии. Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода – до 31 марта 2023 года.

«Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это чрезвычайно важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, повреждённых из-за вражеских атак», – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Кстати. Цены на электроэнергию для населения были снижены с 1 октября 2021 года. Фиксированный тариф составляет: для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 250 кВт-час в месяц.

Как сообщала Одесса News, с целью приведения тарифов в соответствие с экономически обоснованными расходами решением Исполкома Одесского горсовета с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов для населения города Одессы.

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