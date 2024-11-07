7 ноября часть Одессы останется без света

Дома многих одесситов 7 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Абрикосовая, 4-105, Ак. Королёва, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1, Дачная, 4/2, Долгая, 93-123, Дубовая Роща, 2-57, Костанди, 68-129, Левитана, 59, 61, Львовская, 29-78, Люстдорфская дорога, 129-179а/1, Лигинская (Макаренко), 1-33, Михаила Жука (Новгородская), 2а-53а, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбацкая, 20, Равенства, 84-104,195, Симоненко, 1,11а, Сумская, 65а, Айвазовского (Тимирязева), 34-102, Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 51-60/1,2, Научная (Шишкина) , 51а, 63, 63а, пер. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12, дорога Фонтанская, 106/37, 40, пер. 1-й Равенства, 90, 86,197, пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14, пер. 2-й, 3-й Юннатов, пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева), пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), пер. Абрикосовый, 1-29, 43, пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12, пер. Равенства, 92, пер. Трудовой, 1-8, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3. Работы до 18.00.

Северные РЭС: 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,4-я линия, 9-я линия, /2-й Лиманчик/, Головатого атамана, 33-103, Наливная,1, 4, 4а, Атамана Чепиги, 4-104, Петренко, 21, Черноморского Казачества, 26-298, пер. Павла Кравцова, 2, 2Б. Работы до 17:00.

Центральные РЭС: Французский б-р, 14-39, Адмирала Лазарева, 65-92, Академическая, 1, 5а,б,в,г, Армейская, 13-18а, Артиллерийская, 3а, Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10, Бажана, 1-20, Бассейная, 4, Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66, Богуна, 6а, 12/2, 21, Бреуса, 1-3 Водопроводная, 2/корп.4, 1-11, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского (Перепечко), Малишевского (Гастелло), ​​9-55, Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82, Гранатная, 1-25, 126,3 Довженко, 1-8, Запорожская, 4/8-21, Зоопарковая, 1-21, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11, Цветочная, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а, Кордонная, 3а-74в, Косяченко Алексея, 1-54/2, Кропивницкого, 1-18/22, Люстдорфская дорога , 8-22, Малая Арнаутская, 69, 69а, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54, Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б, Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152, Мечникова, 63, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Независимости, 16/1, Александра Довженко, 4а, Пантелеймоновская, 68, Педагогическая, 16-44, Северная, 14, Платановая, 1-126, Прохоровская, 51-61, Радостная, 114 Ришельевская, 63-78, Святослава Рихтера, 8-108, Сегедская, 5, Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а, Сельская, 7-44, Складская, 21, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Тэсс, 1-19, 34а, 43б, 60а, Тенистая, 9/корп.12, 16/10, 16/9в, Транспортная, 7 -11, Туристская, 1-19, Ференца Листа (Елина), Хвойная, 15, Кирпичнозаводская, 3-17а, Гранитная (Чернышевского), 5-134, дорога Овидиопольская, 3/1, дорога Фонтанская, 17, 19 Алексеевская, 11, 13, пл. Старосенная, 3-15а, пер. 1-й Бассейный, 10-23, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 1-й Водопроводный, 4-13, пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. 2-й Водопроводный, 2,4 пер. 3-й Бассейный, 19-23а, пер. Ботанический, 2-6 пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ватманский, 1,2,4,5,6, пер. Вознесенский, 1-26, пер. Вокзальный, 5, 11, 25, пер. Александрийский (пер. Волжский), 1-22, пер. Гранатный, 2-8/1, пер. Халайджогло (пер. Елисаветградский), 3-9, пер. Каховский, 2,4, пер. Цветочный, 10, пер. Ковровый, 5-9, пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35, пер. Короткий, 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, пер. Люстдорфский, 8, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4, пер. Парашютный, 1,1б, пер. Северный, 14 пер. Клубничный, 12, 18, пер. Светлый, 8-14, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Товарный, 5-11, пер. Туристский, 2-12б, пер. Хвойный, 2-27/1, пер. Шампанский, 1, 9, проезд Сиреневый, 1-6, просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15, просп. Шевченко, тупик Волна, 7, 7а, 10. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

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